La squadra si prepara all’esame con il Teramo, mentre si cercano segnali di miglioramento. Dopo alcuni risultati contrastanti, i timidi segnali positivi apparsi nelle ultime partite devono essere confermati in vista dell’impegno successivo. La compattezza tra i giocatori diventa un elemento chiave per affrontare al meglio questa fase della stagione, in cui i risultati sono fondamentali per mantenere la strada intrapresa.

Quei timidi segnali positivi che ogni tanto fanno capolino per poi essere clamorosamente smentiti nella partita successiva ora più che mai dovranno trovare conferma. Ci riferiamo, ovviamente, a quel carattere che, contro il Sora, ha consentito di reggere l’urto nel momento del massimo sforzo dei ciociari, sembrati sul punto di "sfondare", specialmente a metà della seconda frazione. "La Recanatese – ci ha detto il direttore sportivo Alessandro Cossu – deve fare questo tipo di partite se vuole centrare l’obiettivo della salvezza. Le immagini che ho visto sono lampanti: è necessario compattarsi, fare fronte comune ed il match di domenica scorsa credo che contribuirà se non altro a dare fiducia al gruppo.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Verso l’esame con il Teramo. "Recanatese, serve questa compattezza»

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