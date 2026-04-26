Trap al Cairo | Montani spacca il record mondiale e l’Italia vola

Martina Montani ha stabilito un nuovo record mondiale junior nel tiro al piattello al Cairo, con un punteggio di 26 colpi su 30. Nella stessa competizione, l’Italia ha conquistato una medaglia d’oro femminile e il bronzo con un atleta maschile. La gara si è svolta in una località del Cairo, con partecipanti provenienti da diverse nazioni.

? Cosa sapere Martina Montani stabilisce il record mondiale junior nel trap al Cairo con 2630.. L'Italia ottiene l'oro femminile e il bronzo di Francesco Tanfoglio nella competizione.. Martina Montani stabilisce il nuovo primato mondiale junior nel trap al Cairo, trascinando l’Italia verso una doppietta femminile trionfale e un podio maschile con Francesco Tanfoglio. La giornata di tiro in Egitto ha consacrato la qualità del gruppo tecnico diretto da Marco Conti. Nella competizione individuale femminile, Montani ha dominato la scena segnando 26 colpi su 30 in finale, un punteggio che le vale l’oro e un record mondiale della categoria. La sua prestazione è stata seguita da vicino da Camilla Stella Piazza, che ha ottenuto la medaglia d’argento con un totale di 2230.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Trap al Cairo: Montani spacca il record mondiale e l’Italia vola Notizie correlate Van Aert spacca il record: Parigi-Roubaix vola a 48,91 km/hWout van Aert ha riscritto la storia della Parigi-Roubaix questa domenica, stabilendo un nuovo record di velocità nella corsa più dura del calendario... Dopo il bronzo mondiale, un 2h04’26“ da applausi. E Falocchi vola a 2,30. Aouani vola, effetto Tokyo . Record italiano di maratonaChe Tokyo porti bene all’atletica italiana lo dice la storia che adesso si è arricchita di un altro tassello a firma dell’ingegnere maratoneta Iliass... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Montani regina del Trap: oro e record mondiale per la cremonese al Cairo; Coppa del Mondo Junior 2026: Martina Montani da record nel Trap, è oro al Cairo; Tiro a volo, azzurrini in corsa per la finale a Il Cairo nel trap in Coppa del Mondo junior; Tiro a volo, doppietta azzurra nel trap femminile in Coppa del Mondo junior a Il Cairo. Montani regina del Trap: oro e record mondiale per la cremonese al CairoIL CAIRO - Trionfo azzurro al Cairo nella ISSF Junior World Cup, ma a brillare più di tutti è la cremonese Martina Montani, protagonista assoluta nella gara di Trap femminile. L’atleta delle Fiamme Or ... laprovinciacr.it Cairo sorride all’Italia junior: Montani domina, Piazza completa la doppietta, Tanfoglio sale sul podioLa Coppa del Mondo junior di trap al Cairo consegna all'Italia una giornata di altissimo livello . Gli azzurrini chiudono con una splendida doppietta nella prov ... sportface.it Legrottaglie a CM: "Il Trap era come un sonnifero, veniva in camera e noi ci addormentavamo. Mazzone ce l'aveva con me, ho aiutato giocatori ad avvicinarsi alla fede" x.com Passato alla storia per la mitica sfuriata del "Trap" nel 1998, compie oggi 58 anni Thomas Strunz, buon centrocampista difensivo. Con la nazionale tedesca ha partecipato ai Mondiali di Usa'94. Auguri Thomas! #strunz #trapattoni #germania #usa94 #mondiali - facebook.com facebook