Durante la corsa di questa domenica, il ciclista ha raggiunto una media di 48,91 kmh, superando il precedente record nella Parigi-Roubaix, considerata una delle gare più impegnative del calendario. La gara si è svolta su un percorso caratterizzato da terreni sconnessi e strade pavimentate, con il ciclista che ha mantenuto un ritmo elevato per tutta la frazione finale. La sua performance ha attirato l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori.

Wout van Aert ha riscritto la storia della Parigi-Roubaix questa domenica, stabilendo un nuovo record di velocità nella corsa più dura del calendario con una media di 48,91 kmh. La prestazione del corridore belga, arrivato al velodromo in 5:16:52, ha polverizzato il precedente limite di 47,80 kmh registrato da Mathieu van der Poel nel 2024, segnando l’edizione più veloce degli ultimi 130 anni. L’evoluzione tecnologica e la velocità estrema del gruppo. Il superamento dei vecchi standard non è solo una questione di pura forza atletica, ma riflette un salto generazionale nell’attrezzatura tecnica. Se si torna indietro al 2017, quando Greg Van Avermaet stabilì il suo record con 45,20 kmh utilizzando una BMC Granfondo RBX, pneumatici tubolari da 30mm e un cambio Shimano Dura-Ace 2x, la differenza con l’attuale scenario è abissale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Van Aert spacca il record: Parigi-Roubaix vola a 48,91 km/h

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