Jason Statham il suo nuovo film firma il debutto più debole al botteghino degli ultimi 18 anni

Jason Statham torna sul grande schermo con il suo nuovo film, Missione Shelter. Il debutto al botteghino negli Stati Uniti si rivela deludente: il film ha raccolto poco rispetto alle aspettative, segnando il peggior esord degli ultimi 18 anni per l’attore. La pellicola, che doveva rilanciare la carriera di Statham, ha invece fatto registrare numeri bassi, interrompendo una serie di successi non legati ai franchise. Ora, il pubblico e gli esperti si chiedono cosa sia successo e quale strada prenderà l’attore in futuro.

Il nuovo film di Jason Statham, Missione Shelter è arrivato nelle sale americane con un'accoglienza al botteghino decisamente fredda, interrompendo una serie positiva di successi non legati a franchise e aprendo interrogativi sul suo percorso recente. Missione Shelter, il nuovo action thriller con Jason Statham, debutta al box office USA con numeri sotto le aspettative, segnando il peggior esordio dell'attore dal 2008. Un risultato sorprendente, mitigato però da buoni giudizi del pubblico. Un debutto in salita per Shelter Uscito il 30 gennaio 2026, Missione Shelter è un action thriller diretto da Ric Roman Waugh, già regista di Snitch, e vede Jason Statham nei panni di Michael Mason, ex assassino costretto a tornare in azione per proteggere una ragazza innocente finita nel mirino della sua vecchia agenzia.

