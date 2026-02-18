Missione Shelter recensione | Jason Statham sempre più genere a sé con tanto di lacrimuccia

Jason Statham si trova al centro di “Missione Shelter”, un film di Ric Roman Waugh che cambia registro rispetto alle sue precedenti interpretazioni. La causa di questa svolta sta nel tono più emotivo e meno incentrato solo sull’azione, con scene che coinvolgono momenti toccanti e lacrime sincere. Statham si dimostra capace di adattarsi a ruoli più complessi, lasciando emergere sfumature inaspettate. La pellicola si distingue anche per le sequenze intense e il ritmo serrato, che mantengono alta l’attenzione dello spettatore fino alla fine.

Non solo azione, e oltre una certa seriosità: nel film di Ric Roman Waugh funziona l'inaspettata venatura drammatica che punta sull'emotività. E funziona pure l'alchimia tra Statham e Bodhi Rae Breathnach. Pochi elementi, ma tutti al posto giusto. Nulla di imprescindibile, ci mancherebbe, tuttavia Missione Shelter di Ric Roman Waugh ha dalla sua uno schema capace - strano ma vero - di convincere, senza inseguire un'originalità che non può appartenergli. Un thriller action che, a più riprese, non ha il timore di mostrare pure una certa venatura drammatica, soffermandosi sull'emotività più che sull'adrenalina, quasi stilizzata nonché ridotta all'osso (molto apprezzabile, ma questo potrebbe essere un problema per chi cerca l'azione tout court). 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Missione Shelter, recensione: Jason Statham sempre più genere a sé (con tanto di lacrimuccia) Leggi anche: Missione Shelter, lo scatenato film d'azione con Jason Statham da oggi al cinema Leggi anche: ‘Missione Shelter’: torna Jason Statham in un nuovo film d’azione Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Missione Shelter, il film con Jason Statham: trama, uscita e cosa sapere; Missione Shelter – Il solito Statham, ma la missione è riuscita; Missione Shelter; Missione Shelter, lo scatenato film d'azione con Jason Statham da oggi al cinema. Missione Shelter, recensione: Jason Statham sempre più genere a sé (con tanto di lacrimuccia)Non solo azione, e oltre una certa seriosità: in Missione Shelter di Ric Roman Waugh funziona l'inaspettata venatura drammatica che punta sull'emotività. E funziona pure l'alchimia tra Statham e Bodhi ... movieplayer.it Missione Shelter: la recensione del nuovo film con Jason StathamLa recensione di Missione Shelter, il nuovo film di Ric Roman Waugh con Jason Statham, Bill Nighy e Naomi Ackie. cinefilos.it Questo è Jason Statham al suo meglio! ", ha dichiarato Ric Roman Waugh, regista di Missione Shelter. Secondo lui, l’attore inglese dà il massimo e offre una performance capace di sorprendere anche chi lo segue da tempo. Preparato, coinvolto e sempre pro facebook | In arrivo al #cinema il #18febbraio | • Missione Shelter bit.ly/46V8l07 | In arrivo al #cinema il #19febbraio | • #Whistle - Il richiamo della morte bit.ly/3ZHOSMz • #Scarlet bit.ly/4aRJxZg • Domani interrogo bit.ly/3Of5RDz x.com