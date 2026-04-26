Trancia il tubo del gas col flessibile | principio d' incendio e residenti in strada

A Villaggio Badia, la giornata di festa è stata interrotta da un incidente avvenuto intorno alle 14 di ieri. Durante lavori di manutenzione, un tubo del gas è stato tranciato con un flessibile, causando un principio di incendio e una fuga di gas. L’evento si è verificato in via Undicesima, attivando immediatamente le procedure di emergenza e coinvolgendo i residenti nella zona. Nessuna informazione è stata ancora comunicata sulle eventuali conseguenze o danni causati dall’incidente.

L'apprensione ha interrotto la giornata di festa a Villaggio Badia. Intorno alle 14 di ieri, un grave imprevisto durante alcuni lavori di manutenzione ha fatto scattare il massimo protocollo di emergenza in via Undicesima, dove un principio d’incendio e una contestuale fuga di gas hanno richiesto.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Notizie correlate Mantova, addetto alla raccolta dei rifiuti si schianta col furgone contro il muro e trancia il tubo del gasSan Giacomo delle Segnate (Mantova), 21 marzo 2026 – Un’operazione di routine, quella della raccolta porta a porta dei rifiuti domestici, che ha... Leggi anche: Lusciano, auto contro un muretto trancia il tubo del gas: evacuato uno stabile Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Trancia il tubo del gas col flessibile: principio d'incendio e residenti in strada - BresciaToday; Si fingeva un addetto ai rifiuti per rubare alla piattaforma. Le fiamme escono dalla strada: tranciato il tubo portante del gas nel CasertanoLe fiamme hanno cominciato a venire fuori dalla strada, lingue di fuoco che spuntavano direttamente dalla fenditura nell'asfalto. Paura, ma nessuna conseguenza grave, per l'incidente che si è ... fanpage.it Sbanda col furgone e trancia tubo del gasLa sbandata di un furgoncino contro il muro di un edificio ha provocato parecchi disagi al traffico, che è rimasto chiuso per ore, fino a tutta la mattinata di ieri, sull’ex Statale 62 della Cisa, tra ... ilrestodelcarlino.it Buongiorno a tutti! Qualcuno avrebbe un'idea geniale su come far stare fermi in piedi questi faretti per terra Purtroppo non possono essere piantati nella parte giardino perché il robot tagliaerba li trancia tutti, quindi devo metterli dalla parte finestra per intende - facebook.com facebook