Trancia il tubo del gas col flessibile | principio d' incendio e residenti in strada

Da bresciatoday.it 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Villaggio Badia, la giornata di festa è stata interrotta da un incidente avvenuto intorno alle 14 di ieri. Durante lavori di manutenzione, un tubo del gas è stato tranciato con un flessibile, causando un principio di incendio e una fuga di gas. L’evento si è verificato in via Undicesima, attivando immediatamente le procedure di emergenza e coinvolgendo i residenti nella zona. Nessuna informazione è stata ancora comunicata sulle eventuali conseguenze o danni causati dall’incidente.

L'apprensione ha interrotto la giornata di festa a Villaggio Badia. Intorno alle 14 di ieri, un grave imprevisto durante alcuni lavori di manutenzione ha fatto scattare il massimo protocollo di emergenza in via Undicesima, dove un principio d’incendio e una contestuale fuga di gas hanno richiesto.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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