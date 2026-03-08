Nel tardo pomeriggio di oggi a Lusciano, un’auto non ancora identificata si è schiantata contro un muretto in via Giacomo Brodolini. L’incidente ha provocato la rottura del tubo del gas condominiale, rendendo necessario l’evacuazione di uno stabile nelle vicinanze. L’intervento dei vigili del fuoco ha gestito la situazione e messo in sicurezza l’area.

Paura nel tardo pomeriggio di oggi a Lusciano. Intorno alle 18.15, in via Giacomo Brodolini, un’auto - al momento non identificata - per motivi ancora da chiarire si sarebbe schiantata contro il muretto esterno di una palazzina, dove è presente la tubatura del gas condominiale. Nell’impatto il veicolo avrebbe danneggiato la condotta provocando una consistente fuoriuscita di gas, rendendo in breve tempo l’aria irrespirabile. Secondo quanto si apprende, il conducente del veicolo coinvolto, subito dopo l’impatto contro il muretto, si sarebbe allontanato da via Brodolini. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Caserta insieme ai tecnici della società del gas, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza della zona. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Lusciano, auto contro un muretto trancia il tubo del gas: evacuato uno stabile

