Tramvia arrivano i binari in viale Europa altezza via Cimitero del Pino

Lunedì 27 aprile sono iniziati i lavori per la realizzazione della linea tranviaria verso Bagno a Ripoli in viale Europa, all’altezza di via Cimitero dei Pino. Dopo aver concluso le operazioni preparatorie sui sottoservizi, sono state avviate le attività per la posa dei binari e la costruzione della nuova sede tranviaria. Le lavorazioni continueranno lungo questa tratta nel corso delle prossime settimane.

Procedono i lavori per la realizzazione della linea tranviaria per Bagno a Ripoli. Lunedì 27 aprile, terminati i lavori propedeutici relativi ai sottoservizi, in viale Europa altezza via Cimitero dei Pino iniziano le lavorazioni per la realizzazione della sede tranviaria e la posa dei binari. Dal.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Notizie correlate Leggi anche: Tramvia, nuovo avanzamento dei lavori tra viale Giovine Italia e viale Europa Tramvia Firenze: scatta la chiusura di via Cimitero del Pino. Cambia la viabilità fino a metà aprileFIRENZE – A partire da domani, sabato 21 marzo 2026, inizieranno a Firenze gli interventi relativi al completamento dei sottoservizi in... Contenuti e approfondimenti Si parla di: Tramvia: arrivano i binari in viale Europa altezza via Cimitero. Tramvia, arrivano i binari in viale Europa altezza via Cimitero del PinoNoi proviamo a partire dai numeri da controllare, dalle promesse da mettere alla prova, dai fatti da leggere fino in fondo. Con due caffè al mese sostieni un lavoro che non si ferma allo scandalo del ... firenzetoday.it Tramvia: arrivano i binari in viale Europa altezza via CimiteroI principali interventi della settimana: nuovo marciapiede in via Cosimo Il Vecchio e asfaltatura in via De Nicola ... nove.firenze.it