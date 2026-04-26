Traguardo storico per Maignan | con la Juventus sono 200 le presenze totali con la maglia del Milan

Maignan ha raggiunto le 200 presenze con il Milan, un risultato che si è concretizzato nella serata in cui ha difeso la porta della squadra durante una partita di campionato. Il portiere francese ha vestito la maglia rossonera in diverse stagioni, contribuendo con le sue performance alle partite ufficiali del club. La cifra rappresenta un momento significativo nella sua carriera con il club.

Da pochi minuti è cominciata allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro la gara Milan-Juventus, big match della 34^ giornata di Serie A. Nonostante le due squadre non si giochino nessun titolo come nel passato, la sfida tra i rossoneri e i bianconeri porta con sé un fascino diverso dalla altre partite, soprattutto se in palio ci sono comunque dei punti per tornare in Champions League. Per le due formazioni, infatti, il match di oggi è fondamentale per dare una forte spallata alle inseguitrici. Nel caso del Milan, servono 7 punti nelle prossime cinque partite per avere la matematica certezza di tornare nella competizione più prestigiosa d'Europa.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Traguardo storico per Maignan: con la Juventus sono 200 le presenze totali con la maglia del Milan Notizie correlate Leggi anche: Basket serie B Nazionale. Raffaelli da record: 200 presenze con la maglia del Chiusi Juventus Next Gen, maglia celebrativa per le 100 presenze consegnata a Guerra prima del match con la Ternana – FOTOdi Marco BaridonJuventus Next Gen, Claudio Chiellini consegna una maglia celebrativa a Guerra prima del match con la Ternana per le 100 presenze La...