Basket serie B Nazionale Raffaelli da record | 200 presenze con la maglia del Chiusi

"Non sono solo partite, è appartenenza, 200 volte Raffa". Questo lo striscione che campeggiava domenica scorsa all’Estra Forum di Chiusi per celebrare la duecentesima presenza in maglia San Giobbe per Lorenzo Raffaelli (foto). Presente anche il sindaco di Chiusi, Gianluca Sonnini, che ha consegnato alcuni riconoscimenti al capitano biancorosso. "È stato molto emozionante, mi sono commosso anche io", ha commentato il ds Matteo Martini, già compagno di squadra di Raffaelli: "Raffa è un pezzo di cuore per me, una persona splendida. Si merita tutto e di più di quello che sta ricevendo". Concetti, questi, peraltro già espressi da coach Nicolas Zanco al termine del match con la Luiss Roma. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

