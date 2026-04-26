Tragico schianto alla rotonda | famiglia distrutta Scena mai vista

Un incidente grave si è verificato in una rotatoria, coinvolgendo un veicolo e provocando danni ingenti. La collisione ha causato la distruzione di una famiglia e ha attirato l’attenzione di numerosi passanti. La scena si è rivelata particolarmente impressionante, con dettagli che non si vedevano di frequente in incidenti simili. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto per i rilievi e i soccorsi.

Un impatto improvviso, violento, in un tratto di strada che a quell’ora della sera sembra scorrere lento e senza ostacoli. Le luci delle auto che si incrociano, la curva della rotonda, poi il rumore secco dello schianto che rompe il silenzio della notte. La strada provinciale Teggiano-Polla, nel cuore del Vallo di Diano, diventa in pochi istanti teatro di una tragedia che lascia dietro di sé lamiere contorte e vite sospese. La scena che si presenta ai soccorritori è drammatica: una Fiat Panda completamente deformata, accartocciata su sé stessa dopo essere uscita fuori carreggiata, e un’altra vettura coinvolta nello scontro. I segni sull’asfalto raccontano la violenza dell’impatto, mentre i primi interventi si concentrano sull’estrazione dei feriti, intrappolati tra le lamiere.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Tragico schianto alla rotonda: famiglia distrutta. Scena mai vista Notizie correlate La manovra azzardata, poi il terribile schianto: una famiglia distruttaTragedia nel pomeriggio di oggi ad Anagni, lungo la Via Anticolana, dove un grave incidente stradale è costato la vita a due pensionati di Piglio,... Leggi anche: Caravaggio, famiglia distrutta nello schianto sulla Rivoltana: muoiono il conducente 38enne e la suocera Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Fabio Benini muore a 46 anni: tragico schianto in moto di notte. Sabato l’ultimo saluto a Zanica - Video; ? Si schiantano in moto nella rotatoria: due ragazze portate in ospedale - BresciaToday; Tragico incidente: morta una donna di 65 anni; Incidente in moto nella notte, trovato cadavere il mattino dopo: la tragica morte di Fabio Benini. Fabio Benini muore a 46 anni: tragico schianto in moto di notte. Sabato l’ultimo saluto a Zanica - VideoL’incidente a Stezzano tra statale 42 e provinciale 119: sbalzato nell’erba, il corpo scoperto all’alba da un camionista. ecodibergamo.it Schianto alla rotonda sulla Paullese: coinvolti auto e mezzo pesante, una 23enne feritaViolento impatto a Costa Sant’Abramo con due persone coinvolte e una giovane trasportata in ospedale in codice giallo. laprovinciacr.it Policoro, schianto tra auto e furgone sulla via Lido: muore 35enne Tragico incidente stradale nella serata di oggi a Policoro, nel Materano, dove un uomo di 35 anni ha perso la vita in seguito allo scontro tra un’auto e un furgone avvenuto lungo la via Lido. L - facebook.com facebook Tragico schianto alle porte di Uta: morto un ragazzo x.com