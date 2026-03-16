Caravaggio famiglia distrutta nello schianto sulla Rivoltana | muoiono il conducente 38enne e la suocera

Un incidente sulla strada Rivoltana ha causato la morte di un uomo di 38 anni, che era alla guida, e della sua suocera. L'incidente si è verificato intorno alle 12 e ha coinvolto un'auto che si è schiantata. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso di entrambi. La dinamica dell'impatto è ancora al vaglio delle autorità.

Caravaggio. Sono bastati pochi attimi a stravolgere la vita della famiglia di Cernusco sul Naviglio che, intorno alle 12.30 di domenica 15 marzo, è rimasta coinvolta in un gravissimo incidente lungo il tratto di Rivoltana che attraversa la città, all’altezza del ristorante Podere Montizzolo. A bordo di una Citroen C5, Fabio Saladdino di 38 anni, che era alla guida, e la suocera, Adele Villa, di 73 hanno perso la vita. In auto con loro viaggiavano anche due bambine di 5 e 6 anni, rimaste ferite. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco dei distaccamenti di Dalmine e Treviglio, i carabinieri della stazione di Caravaggio e del Nucleo Radiomobile di Treviglio, la Polizia Stradale e i mezzi di soccorso del 118 con quattro ambulanze, due automediche e due elicotteri decollati da Bergamo e Milano. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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