La manovra azzardata poi il terribile schianto | una famiglia distrutta

Un incidente stradale lungo la Via Anticolana ha causato la morte di due pensionati di Piglio. La manovra azzardata di un'auto ha provocato uno schianto violento, coinvolgendo la vettura e altre auto ferme al bordo strada. La scena si è svolta davanti agli occhi dei passanti, che hanno chiamato subito i soccorsi. Sul luogo sono arrivati i vigili del fuoco e le ambulanze, mentre le autorità indagano sulle cause dello scontro.

Tragedia nel pomeriggio di oggi ad Anagni, lungo la Via Anticolana, dove un grave incidente stradale è costato la vita a due pensionati di Piglio, Giovanni Celletti e Vincenza Saccucci. La figlia della coppia, che viaggiava con loro in auto, è rimasta ferita ed è stata trasportata in ospedale in eliambulanza. Lo scontro tra quattro veicoli. Secondo una prima ricostruzione, l’incidente avrebbe coinvolto quattro mezzi, tra cui un fuoristrada. Alla base dello schianto ci sarebbe una manovra azzardata, ora al vaglio delle forze dell’ordine. L’impatto è stato particolarmente violento: alcuni veicoli sarebbero stati scagliati contro altre auto in transito, con danni ingenti e scene drammatiche che hanno scosso i residenti della zona. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

