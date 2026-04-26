Tragico incidente sui binari | il treno lo investe muore un 37enne Bloccato il Lecce-Milano

Questa mattina, alle prime luci dell’alba, un incidente si è verificato sulla linea ferroviaria che collega Lecce a Milano, causando la morte di un uomo di 37 anni. L’incidente è avvenuto intorno alle 6.10 nella stazione di San Pietro Vernotico, in provincia di Brindisi, quando un treno ha investito la persona sui binari. La circolazione ferroviaria sulla tratta è stata temporaneamente sospesa.

Tragedia questa mattina (26 aprile 2026) attorno alle 6.10 lungo i binari della stazione ferroviaria di San Pietro Vernotico, in provincia di Brindisi: un giovane di 37 anni è stato investito e ucciso al passaggio del treno Frecciarossa partito da Lecce alle 5.55 per arrivare a Milano alle 14.25. L'uomo è morto sul colpo. Identificazione difficile Il convoglio è rimasto fermo a San Pietro, bloccato il binario direzione Nord. Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118, con la Polfer e i carabinieri della stazione di San Pietro. Le condizioni in cui è stata ridotta la vittima hanno rallentato l'identificazione. Da stabilire intanto se si sia trattato di un gesto spontaneo della vittima o di un incidente.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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