Tragico incidente | muore investito dal treno Ha tentato di attraversare i binari

Un uomo di 54 anni ha perso la vita sabato sera a Pisa, investito da un treno mentre cercava di attraversare i binari. La causa dell’incidente sembra essere stata una decisione improvvisa di attraversare senza usare i passaggi pedonali. La scena si è svolta intorno alle 22 vicino alla stazione di Pisa San Rossore, dove il convoglio ha colpito l’uomo che aveva attraversato di corsa. Sul posto sono arrivati i soccorsi, ma per lui non c’è stato nulla da fare.

Pisa, 22 febbraio 2026 – Un uomo di 54 anni è morto sabata sera – intorno alle 22 – nei pressi della stazione ferroviaria di Pisa San Rossore dopo essere stato travolto da un treno in transito. La vittima, di origine marocchina, avrebbe tentato di attraversare i binari in un punto non autorizzato quando è stata investita dal convoglio. Secondo quanto ricostruito dalla polizia ferroviaria, intervenuta sul posto, non risultano al momento coinvolgimenti di terze persone. Gli inquirenti stanno analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per chiarire con esattezza la dinamica dell’accaduto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

