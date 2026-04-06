Violento frontale auto-moto il centauro vola sull’asfalto Tragedia!

Da thesocialpost.it 6 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel pomeriggio di oggi, un incidente grave si è verificato lungo la strada che collega Cassola a Rossano Veneto, in via San Lorenzo. Si è trattato di uno scontro frontale tra un'auto e una moto, con il centauro che è stato sbalzato sull'asfalto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma le condizioni del motociclista sono apparse molto serie. La polizia ha chiuso temporaneamente la strada per le operazioni di rilievo.

Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi, lunedì 6 aprile, lungo la strada che collega Cassola a Rossano Veneto, in via San Lorenzo. Il bilancio è tragico: un uomo di 67 anni ha perso la vita dopo uno scontro tra la moto su cui viaggiava e un’auto. Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente è avvenuto intorno alle 16.30, all’altezza di un distributore di carburante Eni. Per cause ancora in fase di accertamento, una vettura Renault, guidata da una donna residente nella zona, è entrata in collisione con una moto che procedeva in direzione Rossano Veneto. L’impatto è stato particolarmente violento. Il motociclista, un 67enne residente a Castelfranco Veneto, è stato sbalzato dalla sella finendo sull’asfalto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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© Thesocialpost.it - Violento frontale auto-moto, il centauro vola sull’asfalto. Tragedia!

Scontro auto-moto, centauro scaraventato sull'asfaltoIntorno alle 18 di ieri sera, 7 febbraio, una persona è stata scaraventata sull'asfalto dopo che la moto che guidava è stata colpita da un'auto.

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