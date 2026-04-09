Tragedia a Calolziocorte | uomo trovato morto in auto

Stamattina, alle 5.15, è stato segnalato un intervento di emergenza a Calolziocorte. Quando i soccorritori sono arrivati sul luogo, hanno trovato un uomo senza vita all’interno di un’auto. La vettura era parcheggiata in una zona della città. Le forze dell’ordine stanno conducendo le verifiche del caso per chiarire le cause della tragedia.

L'allarme è scattato alle 5.15 di questa mattina, ma quando i soccorsi sono arrivati sul posto a sirene spiegate, l'uomo che si trovava all'interno della propria autovettura è stato trovato già morto. I fatti sono avvenuti oggi, giovedì 9 aprile, a Calolziocorte lungo via Bergamo, nella frazione. 🔗 Leggi su Leccotoday.it Tragedia in un albergo: uomo trovato morto, stroncato da un maloreTragedia nella mattinata di venerdì 13 in una struttura ricettiva di via Modena, nella zona di Mizzana, dove un autotrasportatore di 42 anni è stato... Leggi anche: Tragedia a Eboli, uomo trovato morto in casa: indagini in corso sulle cause Argomenti più discussi: Tragedia a Calolziocorte: un uomo è stato trovato morto in auto; Tragedia a Calolziocorte: uomo di 61 anni trovato morto in auto; Va a passeggio con la figlia e precipita dal dirupo: morto. Tragedia a Calolziocorte: uomo trovato morto in autoIntervento dei soccorsi alle 5.15 di oggi nella frazione di Sala. Ma per il 61enne non c'è stato più nulla da fare ... leccotoday.it CANE AGGRESSIVO SENZA CONTROLLO: SFIORATA LA TRAGEDIA IN SPIAGGIA Cane lasciato libero aggredisce un Amstaff al guinzaglio sulla spiaggia L’animale viene azzannato al collo e finisce a terra privo di sensi Il proprietario si allontana, mentre - facebook.com facebook La tragedia di Louis Pisha: indagine verso l’archiviazione. “È stato un incidente” x.com