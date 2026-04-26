Un uomo di 54 anni ha perso la vita nel pomeriggio di ieri a Pizzighettone, in provincia di Cremona, mentre tentava di salvare il suo cane. L’incidente è avvenuto nel canale navigabile di zona Tencara, dove l’uomo si è tuffato. Residente a Castelnuovo Bocca d’Adda, la vittima è deceduta durante il tentativo di soccorso. La vicenda è stata confermata dalle autorità locali.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il drammatico episodio a Pizzighettone. Si chiamava S.P., il 54 anni, residente a Castelnuovo Bocca d’Adda, che ha perso la vita nel pomeriggio di ieri, sabato 25 aprile, dopo essersi tuffato in un canale navigabile in zona Tencara, a Pizzighettone, in provincia di Cremona. L’uomo ha tentato di salvare il proprio cane, finito in acqua e in difficoltà. Il tentativo di salvataggio e l’allarme. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo non ha esitato a lanciarsi nel canale quando ha visto l’animale in pericolo. Un passante, accortosi della scena, ha immediatamente dato l’allarme e si è a sua volta gettato in acqua per cercare di aiutarlo.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Tragedia nel Cremonese: muore nel tentativo di salvare il suo cane

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