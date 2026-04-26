Tragedia nei campi muore a settantasei anni mentre lavora in un vigneto

Un uomo di 76 anni è morto mentre lavorava in un vigneto tra Acquasparta e San Gemini. L’incidente è avvenuto in un terreno di proprietà di un familiare lungo Strada Nuova di Configni. La vittima stava usando una motozappa quando si è verificato l’incidente che ha causato il decesso. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Tragedia nei campi tra Acquasparta e San Gemini: la vittima dell’incidente è un settanteseienne di San Gemnini che stava lavorando con una motozzappa in un terreno di proprietà di un famigliare nella zona di Strada Nuova di Configni. Per cause in fase di accertamento, il mezzo agricolo lo avrebbe.🔗 Leggi su Ternitoday.it Notizie correlate Malore mentre lavora nei campi a Tuscania, muore bracciante agricoloTragedia nelle campagne di Tuscania, dove nella mattinata del 14 aprile un bracciante agricolo, un 50enne originario del Bangladesh, è morto dopo... Resta incastrato nella fresa del trattore: muore mentre lavora nei campiGrave incidente nel pomeriggio di sabato nelle campagne di Meldola, nella frazione di Ricò. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Tragedia nei campi: Franco Gasponi muore schiacciato dal trattore; Pignataro Interamna, tragedia nei campi: 86enne muore schiacciato dal trattore; Tragedia nei campi a Castel Goffredo: agricoltore muore schiacciato dal suo trattore; ? Terribile tragedia: uomo muore sul colpo schiacciato dal trattore - BresciaToday. Tragedia nei campi: agricoltore muore travolto dal trattoreDramma sul lavoro nel pomeriggio nel territorio del Forlivese, dove un agricoltore di circa 50 anni ha perso la vita mentre era impegnato in attività nei campi, nella frazione Ricò del comune di Meldo ... zoom24.it Tuscania – Malore nei campi: muore bracciante agricolo di 50 anniTUSCANIA - Tragedia nelle campagne del viterbese, dove un bracciante agricolo di circa 50 anni ha perso la vita mentre era al lavoro. L’uomo, originario de ... etrurianews.it Tragedia del 25 aprile sulla statale 17: chi era Luca Rovatti il 34enne di Marino ucciso da un incidente stradale: https://canaledieci.it/2026/04/26/tragedia-del-25-aprile-sulla-statale-17-addio-a-luca-rovatti-morto-davanti-agli-amici/ - facebook.com facebook San Pietro Vernotico, tragedia sui binari: Frecciarossa investe e uccide una persona. Bloccata linea Lecce- Milano x.com