Tragedia nei campi in Valle Telesina muore schiacciato dal trattore | aveva 57 anni

Nella serata di ieri, un incidente agricolo si è verificato in Valle Telesina, precisamente a Faicchio. Un uomo di 57 anni è stato schiacciato dal trattore mentre lavorava nei campi. La dinamica dell’incidente non è ancora del tutto chiarita, ma le autorità hanno confermato il decesso dell’uomo sul luogo dell’incidente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per le verifiche del caso.

Tempo di lettura: < 1 minuto Dramma nella serata di ieri in Valle Telesina, dove un uomo di 57 anni ha perso la vita in un tragico incidente agricolo avvenuto a Faicchio. La vittima stava lavorando in un terreno di sua proprietà quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del trattore che stava conducendo. Il mezzo si è ribaltato finendo la sua corsa lungo un costone, senza lasciare scampo all’uomo. La tragedia si sarebbe consumata poco dopo le 20. Immediato l’allarme e l’intervento dei soccorsi, ma ogni tentativo di salvargli la vita si è rivelato purtroppo inutile. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Telese Terme, impegnati nelle operazioni di recupero e messa in sicurezza dell’area.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Tragedia nei campi in Valle Telesina, muore schiacciato dal trattore: aveva 57 anni Notizie correlate Tragedia nei campi: Franco Gasponi muore schiacciato dal trattoreDramma nelle campagne di Pignataro Interamna (Frosinone) dove nel pomeriggio di ieri ha perso la vita Franco Gasponi, 86 anni, residente a Frascati. Tragedia nei campi: agricoltore morto schiacciato dal trattoreUn tragico incidente ha strappato la vita a un uomo di 68 anni nella mattinata di oggi, intorno alle ore 11, mentre si trovava a lavorare nei campi...