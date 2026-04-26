Una bambina di sei anni, rimasta coinvolta nella tragedia di Catanzaro, respira autonomamente nell’ospedale pediatrico di Genova. I medici riferiscono di lievi segni di miglioramento, ma la prognosi resta riservata. La piccola è sotto stretta osservazione per mantenere la stabilità clinica, mentre le sue condizioni continuano a essere monitorate attentamente. La situazione rimane sotto controllo nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale.

Respira autonomamente la bambina di 6 anni sopravvissuta alla tragedia di Catanzaro. La piccola si trova ricoverata nel reparto di Terapia Intensiva del Gaslini di Genova. Rimane in prognosi riservata. Nella notte tra venerdì e sabato la bambina è stata autonomizzata dalla ventilazione meccanica ed estubata. Da oggi, non è più sedata. "Il quadro neurologico appare, al momento, promettente" fa sapere la direzione sanitaria dell'ospedale pediatrico genovese. "L'obiettivo primario dell’équipe del Gaslini è ora il mantenimento della stabilità clinica, per favorire le massime potenzialità di recupero, con particolare attenzione all’aspetto neurologico".🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Tragedia di Catanzaro, la bimba sopravvissuta respira autonomamente, ma la prognosi per i medici del Gaslini resta riservata

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