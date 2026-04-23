Tragedia Catanzaro | come sta l' unica bimba sopravvissuta arrivata al Gaslini

Una bambina di sei anni, l’unica sopravvissuta dopo la tragedia a Catanzaro in cui una donna si è lanciata dalla finestra con i suoi tre figli, è stata trasportata in volo all’ospedale Gaslini di Genova. La piccola si trova sotto stretta osservazione, mentre si attendono aggiornamenti sulle sue condizioni di salute. La vicenda ha sconvolto la comunità e ha attirato l’attenzione delle autorità.

Volo salvavita per trasportare all'ospedale Gaslini di Genova la bambina di 6 anni coinvolta nella tragedia avvenuta a Catanzaro, dove una donna si è gettata dalla finestra insieme ai suoi tre figli. La madre è morta insieme a due dei suoi bimbi, mentre la terza è sopravvissuta anche se in gravi.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Catanzaro, mamma si lancia dal balcone con 3 figli: la piccola sopravvissuta al GasliniLa bambina di 6 anni coinvolta nella tragedia avvenuta a Catanzaro, attualmente ricoverata presso l’ospedale della città, sarà trasferita nella notte... Catanzaro, mamma si lancia dal balcone con 3 figli: la piccola sopravvissuta diretta al GasliniLa bambina di 6 anni coinvolta nella tragedia avvenuta a Catanzaro, attualmente ricoverata presso l’ospedale della città, sarà trasferita nella notte... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Tragedia Catanzaro. Chieffo (Un. Cattolica e Pol. Gemelli): Serve una rete che intercetti il dolore prima che esploda; Catanzaro, si lancia da balcone con 3 figli. In gravi condizioni l’unica sopravvissuta; Catanzaro, mamma si lancia dal balcone con 3 figli: la piccola sopravvissuta diretta al Gaslini; Madre si lancia dal balcone con i tre figli a Catanzaro: due morti, uno gravissimo. Tragedia Catanzaro, criminologa Catania: Depressione post partum condizione seria, serve ascoltoOgni volta che accade una tragedia come questa ci si concentra sull’orrore. Molto meno, invece, si prova a spiegare che cosa siano davvero alcune forme di sofferenza psichica legate al post partum. catanzaroinforma.it Tragedia a Catanzaro, mamma si getta dal balcone con i 3 figli: morta sul colpo con due bambini, la terza è grave. Il marito dormiva, ha tentato di soccorrerliLa 46enne e due maschietti sono deceduti sul colpo, la bimba di 6 anni è ricoverata in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione. La donna aveva avuto un disagio di natura psichiatrica, in mano ave ... quotidiano.net La paziente pediatrica di 6 anni coinvolta nella tragedia di Catanzaro sarà trasferita nella notte all'Istituto Giannina Gaslini di Genova per la prosecuzione del percorso assistenziale specialistico. Il trasferimento avverrà con un velivolo dell'Aeronautica Militare. - facebook.com facebook Tragedia Catanzaro. Mons. Maniago (vescovo): “Non si può rimanere indifferenti” x.com