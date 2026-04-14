Tragedia a Cadelbosco | muore il 25enne Andrea dopo lo scontro col pick-up

Un incidente mortale si è verificato nella zona di Cadelbosco Superiore, dove un giovane di 25 anni ha perso la vita a seguito di uno scontro tra un'auto e un pick-up. La vittima, identificata come Andrea Guerard, era alla guida dell'auto coinvolta nell’incidente. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma nonostante i tentativi di rianimazione, il giovane è deceduto. Le autorità stanno ora indagando sulle cause dello scontro.

Un tragico incidente stradale ha strappato la vita a un giovane di 25 anni, Andrea Guerard, avvenuto nella zona di Cadelbosco Superiore. Il ragazzo, che lavorava come tecnico di laboratorio presso una realtà produttiva di Villa Sesso, è deceduto all’ospedale Maggiore di Parma dopo tre giorni di agonia seguiti allo scontro con un veicolo pick-up Ford Ranger avvenuto venerdì mattina mentre si stava recando sul posto di lavoro. Il bilancio del sinistro, occorso lungo via Fratelli Cervi, è stato devastante per il venticinquenne, che avrebbe compiuto il suo ventiseiesimo compleanno il prossimo 16 agosto. La violenza dell’impatto tra la moto e il mezzo pesante ha causato la caduta del giovane sulla carreggiata, rendendo necessarie le cure urgenti tramite l’intervento dell’elisoccorso.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tragedia a Cadelbosco: muore il 25enne Andrea dopo lo scontro col pick-up Tragedia su via Nazionale: muore un diciannovenne dopo lo scontroIl tragico bilancio di un violento scontro stradale avvenuto in via Nazionale, nel tratto compreso tra Misilmeri e Portella di Mare, vede la perdita... Tragedia in galleria: muore il bimbo di 3 anni dopo lo scontro con un tirLa vita del piccolo di tre anni, originario di Serra San Quirico, si è spenta ieri mattina all’ospedale Salesi di Ancona.