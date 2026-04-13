Tragedia a Gargallo | l’imprenditrice muore nel bosco il cane la veglia

Una donna di Gargallo è deceduta improvvisamente mentre passeggiava nel bosco ieri sera. Secondo quanto riferito, un malore improvviso le ha causato il decesso. A vegliare sulla scena c’era il suo cane, che non si allontanava. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatarne la morte. La procura ha aperto un’indagine per chiarire le cause dell’evento.

Un malore improvviso ha strappato la vita a Verusca Antonioli, un’imprenditrice di Gargallo, mentre si trovava nel bosco per una passeggiata ieri sera. Il ritrovamento del corpo è avvenuto solo questa mattina, dopo che il fedele cane della donna l’ha sorvegliata in silenzio per tutta la notte. Il tragico ritrovamento tra i sentieri di Gargallo. La solita routine serale nel verde si è trasformata in una tragedia quando la professionista è stata colpita da un problema di salute improvviso durante il suo percorso abituale tra gli alberi. La scoperta del decesso è avvenuta nelle prime ore del mattino, quando un agricoltore, diretto verso un cascinale per controllare la propria automobile, si è imbattuto nella scena vicino al corpo della donna.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tragedia a Gargallo: l’imprenditrice muore nel bosco, il cane la veglia Enea Tonoli muore nel canale Virgilio per salvare l’amato cane: tragedia a MonzambanoEnea Tonoli aveva 46 anni, viveva a Monzambano ed era un dipendente comunale dell’ufficio tecnico. Leggi anche: Monzambano, tragedia in un canale: 46enne muore cercando di salvare il suo cane