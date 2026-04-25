Morto annegato per salvare il cane | il dramma di Sergio che si è tuffato nel canale a Pizzighettone

Un uomo è morto annegato nel tentativo di salvare il proprio cane, rimasto intrappolato nelle acque di un canale a Pizzighettone. L’incidente è avvenuto nel corso di un pomeriggio e, nonostante i tentativi di soccorso, l’uomo non è riuscito a riemergere. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Le autorità stanno indagando sulle circostanze dell’accaduto.

Pizzighettone (Cremona) – Ha perso la vita salvando il suo cane finito nelle acque torbide del canale navigabile. Tragedia nel pomeriggio di sabato 25 aprile lungo il Canale navigabile, in zona Tencara presso Cascina Nova. Sergio Pizzamiglio, di 54 anni, residente a Castelnuovo Bocca d’Adda ha perso la vita ieri pomeriggio in un tragico incidente. A quanto sembra da una prima ricostruzione, ma la dinamica di quanto accaduto rimane al vaglio dei carabinieri delle stazioni di Pizzighettone e di Castelverde intervenuti per i rilievi di legge, Sergio Pizzamiglio si trovava lungo il canale quando il suo cane è finito in acqua. Il 54enne non ha esitato a lanciarsi nelle acque del canale per salvare il suo fedele amico a quattro zampe.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Morto annegato per salvare il cane: il dramma di Sergio che si è tuffato nel canale a Pizzighettone Notizie correlate Influencer Angel Montoya trovato morto nel fiume Cauca: si era tuffato dal ponte per una sfida socialÈ stato trovato morto l'influencer colombiano Angel Montoya, 30 anni, che risultava scomparso dopo essersi tuffato nel fiume Cauca dal ponte General... Salvatore, il carabiniere che si è tuffato nel fiume gelido per catturare un ladro. “L’acqua mi arrivava al collo”Medicina (Bologna), 31 gennaio 2026 – Si chiama Salvatore Faro e ha 29 anni, il carabiniere in forza alla tenenza di Medicina, che si è buttato in un... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Bimbo annegato a Castelforte, fatta l'autopsia: chiarirà se è stato soccorso subito e con manovre corrette; Latina: bimbo di 7 anni muore annegato in piscina centro termale, indagini in corso; Gabriele risucchiato in piscina, il papà del bambino di 7 anni: L'ho visto sott'acqua e mi sono tuffato, impossibile strapparlo al...; Cronaca. Rimini, domani l’ultimo saluto a Matteo, il piccolo annegato a Pennabilli: niente fiori ma donazioni per la Rianimazione. Pizzighettone, si tuffa nel Canale navigabile per salvare il cane e annega: Sergio Pizzamiglio muore a 54 anniL’incidente fatale nella zona Tencara vicino alla Cascina Nova. Due ragazzi hanno tentato di soccorrerlo, ma purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare ... ilgiorno.it «Gabriele ha lottato come un leoncino per salvarsi, ce l'ho sempre davanti agli occhi»La dignità e lo strazio nelle parole del papà di Gabriele Ubaldo, il bimbo di 7 anni morto annegato alle terme Vescine di Suio. «La mattina - racconta Antonello Petrucci ... ilmessaggero.it Il Messaggero. . Si sono tenuti oggi a Roma i funerali di Gabriele Petrucci, il piccolo morto annegato a 7 anni in una piscina di Suio Terme il 18 aprile scorso. «Abbiamo fatto un’indagine, ci sono 40 morti silenziose all’anno le famiglie si chiudono in silenzio. La - facebook.com facebook Bimbo muore annegato in un centro termale vicino Latina, quattro indagati. Sono tutti legati alla struttura dove il piccolo di 7 anni è morto sabato #ANSA x.com