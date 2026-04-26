Nel pomeriggio di ieri, nel comune di Chiesina Uzzanese, si è verificato un grave episodio che ha coinvolto un individuo che ha sparato contro una palazzina prima di togliersi la vita. La vicenda si è svolta nel pomeriggio di sabato 25 aprile, lasciando senza parole i residenti e le forze dell’ordine intervenute sul posto. Non sono ancora noti i motivi alla base di quanto accaduto.

ABBONATI A DAYITALIANEWS La dinamica dei fatti. Nel comune di Chiesina Uzzanese, in provincia di Pistoia, si è verificata una tragedia nel pomeriggio di ieri, sabato 25 aprile. Un uomo di 71 anni esploso tre colpi di pistola contro la palazzina situata di fronte alla sua abitazione. L’arma utilizzata sarebbe una pistola detenuta regolarmente. Subito dopo il gesto, l’uomo si è allontanato verso un campo nelle vicinanze, dove si è tolto la vita utilizzando la stessa arma. Indagini in corso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato tutti gli accertamenti necessari per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e chiarire le motivazioni del gesto.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Tragedia a Chiesina Uzzanese: spara contro una palazzina e poi, si toglie la vita

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