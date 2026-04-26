Spara tre volte contro la palazzina di fronte poi si toglie la vita

Un uomo ha sparato tre volte contro una palazzina prima di togliersi la vita con la stessa arma. L’episodio si è verificato in un quartiere residenziale, senza altre persone coinvolte o ferite segnalate. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto per gli accertamenti e per raccogliere eventuali testimonianze. La dinamica dei fatti è ancora sotto indagine, mentre le autorità stanno verificando le cause del gesto.

(Adnkronos) – Prima ha esploso tre colpi di arma da fuoco contro una palazzina, poi, con la stessa pistola, si è tolto la vita. E' successo nel pomeriggio di sabato 25 aprile nel comune di Chiesina Uzzanese, in provincia di Pistoia. A compiere il gesto un uomo di 71 anni. I tre colpi stati indirizzati. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Chiara Ferragni, dal fazzoletto agli errori grammaticali: “strategia vincente” da Fazio. Meteo, oggi e domani ancora pioggia e neve per due cicloni in arrivo. Cda Maire approva guidance 2024, ricavi +30-40%, ebitda +30-45%.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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