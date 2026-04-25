Oggi pomeriggio a Chiesina Uzzanese si sono verificati due eventi drammatici. Un uomo ha sparato diversi colpi contro una palazzina, dopodiché si è tolto la vita con una pistola. La polizia è intervenuta sul luogo e sta indagando sulle cause di quanto accaduto. Le forze dell’ordine hanno isolato l’area e stanno ascoltando testimoni e vicini. La comunità è rimasta scossa da quanto accaduto nel centro del paese.

CHIESINA UZZANESE (PISTOIA) – Choc oggi pomeriggio, 25 aprile 2026, a Chiesina Uzzanese in provincia di Pistoia. Un uomo di circa 70 anni ha sparato alcuni colpi di pistola contro una palazzina poi si è tolto la vita in un campo vicino all’edificio. Il tutto è accaduto in poco tempo, minuti che hanno gettato nel panico gli abitanti della zona che hanno subito allertato i soccorsi. Alcune persone sono scese in strada sconvolte per l’accaduto. I sanitari intervenuti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. Sul caso stanno indagando i carabinieri di Chiesina Uzzanese intervenuti sul luogo della tragedia insieme al magistrato di turno.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Chiesina Uzzanese: spara contro palazzina e poi si toglie la vita con la pistola

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