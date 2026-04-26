Tragedia a Cavoretto | rider muore dopo l’incidente mistero sul perché

Nella serata di domenica, a Cavoretto, un rider ha perso la vita in seguito a una caduta. La Procura di Torino sta indagando sulla possibile disattivazione del segnale GPS prima dell’incidente, ma i motivi non sono ancora chiariti. La vittima, identificata come Adnan Salah Elsayed, era impegnata nelle consegne quando si è verificato l’incidente. La ricostruzione dei fatti resta al centro delle indagini in corso.

? Cosa sapere Il rider Adnan Salah Elsayed muore domenica sera a Cavoretto dopo una caduta.. La Procura di Torino indaga sulla disattivazione del segnale GPS prima dell'incidente.. Adnan Salah Elsayed, il giovane rider e fotografo di 32 anni originario di Alessandria d’Egitto, è deceduto domenica sera nella zona di Cavoretto dopo un tragico incidente avvenuto in strada della Creusa, vicino al civico 109. Il dramma si è consumato nelle ore serali di ieri, il 25 aprile 2026, quando il trentaduenne, che viveva con la moglie Nourhan Aly nelle case popolari di via Tunisi, si trovava a pedalare lungo i pendii della collina torinese. Adnan, che aveva iniziato una nuova vita insieme alla compagna lo scorso 5 dicembre, era uscito di casa intorno alle 18:00 per il suo lavoro.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tragedia a Cavoretto: rider muore dopo l’incidente, mistero sul perché Notizie correlate Torino, tragedia a Cavoretto: rider ucciso dall’auto pirataUn giovane di 32 anni, di nazionalità straniera, ha perso la vita nella tarda serata di domenica 19 aprile 2026 a Torino, nella zona di Cavoretto. Rider morto in un incidente a Torino Cavoretto, l'autopsia esclude urti con altri veicoliL'autopsia eseguita nella giornata di oggi, venerdì 24 aprile 2026, dal medico legale Alice Porceddu, incaricata dal pm Alessandra Provazza della... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Tradito dall’algoritmo e dal buio: la fine di Adnan, il rider morto in collina per consegnare la cena; Terribile incidente: rider trovato morto e bici fracassata, probabilmente travolto da un'auto pirata; Rider trovato morto a Cavoretto, forse travolto da un'auto pirata; Adnan, rider (e fotografo) morto a Cavoretto. La moglie: Eri la luce della mia vita. Terribile incidente a Torino Cavoretto: il rider Adnan El Sayed trovato morto e bici fracassata, probabilmente travolto da un'auto pirataAdnan El Sayed, egiziano di 32 anni residente in città, è stato trovato morto nella tarda serata di ieri, domenica 19 aprile 2026, in strada della Creusa 109 a Torino. La vittima, un rider che lavorav ... torinotoday.it Rider trovato morto tra la vegetazione in collina, sopra Cavoretto: aveva 32 anniSegnalata una bici abbandonata in strada della Creusa, poco distante il corpo senza vita dell’uomo con gravi traumi ... msn.com Attorno a una tragedia come quella di Catanzaro si affollano le domande e le ricostruzioni, il bisogno di capire. Ma dentro il rumore della cronaca, a volte, c’è una frase che spiega più di tante analisi - facebook.com facebook La tragedia del 1986 e l’invasione. Viaggio per le strade di Chernobyl fra macerie, cavalli e paure che raccontano l’Ucraina. Il reportage - Di Kristina Berdynskykh x.com