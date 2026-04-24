Rider morto in un incidente a Torino Cavoretto l' autopsia esclude urti con altri veicoli

Un rider di 32 anni è deceduto in un incidente avvenuto a Torino Cavoretto. L’autopsia condotta nella giornata di oggi, venerdì 24 aprile 2026, dal medico legale incaricato dal pubblico ministero, ha escluso urti con altri veicoli. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio stradale e sta analizzando le cause dell’incidente. I risultati preliminari indicano che il decesso non sarebbe stato causato da collisioni con altri mezzi.

L'autopsia eseguita nella giornata di oggi, venerdì 24 aprile 2026, dal medico legale Alice Porceddu, incaricata dal pm Alessandra Provazza della procura cittadina, che aveva aperto un fascicolo per omicidio stradale, ha fornito i primi riscontri sul decesso di Adnan Salah Elsayed, il rider di 32.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate Terribile incidente a Torino Cavoretto: rider trovato morto e bici fracassata, probabilmente travolto da un'auto pirataUn uomo di 32 anni, straniero, è stato trovato morto nella tarda serata di ieri, domenica 19 aprile 2026, in strada della Creusa 109 a Torino. Torino, tragedia a Cavoretto: rider ucciso dall’auto pirataUn giovane di 32 anni, di nazionalità straniera, ha perso la vita nella tarda serata di domenica 19 aprile 2026 a Torino, nella zona di Cavoretto. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Tradito dall’algoritmo e dal buio: la fine di Adnan, il rider morto in collina per consegnare la cena; Terribile incidente: rider trovato morto e bici fracassata, probabilmente travolto da un'auto pirata; Rider trovato morto a Cavoretto, forse travolto da un'auto pirata; Rider trovato morto nella collina sopra Cavoretto. Rider morto in un incidente a Torino Cavoretto, l'autopsia esclude urti con altri veicoliI traumi sono del tutto compatibili con una caduta autonoma. Naturalmente questo non esclude che possa essere stato disturbato o sbilanciato ... torinotoday.it Terribile incidente a Torino Cavoretto: il rider Adnan El Sayed trovato morto e bici fracassata, probabilmente travolto da un'auto pirataAdnan El Sayed, egiziano di 32 anni residente in città, è stato trovato morto nella tarda serata di ieri, domenica 19 aprile 2026, in strada della Creusa 109 a Torino. La vittima, un rider che lavorav ... torinotoday.it Lavorava come rider da poche settimane, ma aveva un sogno diverso nel cassetto. Adnan Salah Elsayed, giovane di origini egiziane nato e cresciuto a Torino, è stato trovato morto domenica sera sulla strada della collina sopra Cavoretto. Consegne in bici pe facebook