Prato centrodestra diviso sul candidato sindaco | partiti puntano su un politico esperto ipotesi civico in stand-by

A Prato, il centrodestra si divide sulla scelta del candidato sindaco, perché i partiti vogliono un politico con esperienza, mentre l’ipotesi civica resta ferma in stand-by. Questa incertezza si riflette anche nelle discussioni tra le varie forze politiche, che non hanno ancora trovato un accordo comune. Nel frattempo, alcuni esponenti di spicco continuano a proporre nomi, ma senza arrivare a una soluzione definitiva.

Prato al bivio: il centrodestra tra la ricerca di un volto politico e l'ombra di un candidato civico. La coalizione di centrodestra a Prato è impegnata in una complessa fase di selezione del candidato sindaco, con una divisione interna che vede contrapposti i partiti, favorevoli a un profilo politico esperto, e l'ipotesi di un candidato civico. La questione è emersa apertamente con un comunicato congiunto di Forza Italia, Lega e Unione di Centro, e si risolve in attesa di una presa di posizione da parte di Fratelli d'Italia, che potrebbe sbloccare la situazione. La preferenza per un candidato di partito e le motivazioni alla base della scelta.

Prato, Centrodestra Diviso: Forza Italia, Lega e Udc Spingono per un Candidato Comune, Fratelli d’Italia Assente.A Prato, il centrodestra si divide perché Forza Italia, Lega e Udc vogliono un candidato unico, mentre Fratelli d’Italia non partecipa alla discussione.

Elezioni 2026, vertice romano per Fratelli d'Italia: "Candidato sia politico, ma disposti a superare i partiti per centrodestra unito"Questa mattina a Roma, Fratelli d’Italia ha riunito i suoi vertici per discutere delle prossime elezioni comunali a Chieti.

