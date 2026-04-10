Nel pomeriggio di venerdì 10 aprile 2026, un'escursionista di 58 anni è stata soccorsa a Como dopo essersi ferita durante un’escursione nella zona dell’eremo, lungo la Salita San Donato. La donna, cittadina britannica, si trovava in un tratto impervio quando ha subito l’incidente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per prestare assistenza e trasportarla in sicurezza.

Un’escursionista di 58 anni, cittadina britannica, è stata soccorsa nel pomeriggio di questo venerdì 10 aprile 2026 dopo essersi ferita in un tratto impervio nei pressi dell’eremo. L’incidente è avvenuto nella zona della Salita San Donato, a Como, dove la donna ha riportato una probabile frattura alla caviglia che ne ha compromesso la capacità di movimento. Intervento tecnico tra specialisti SAF e soccorso alpino. Le operazioni di salvataggio hanno richiesto l’impiego coordinato di diverse unità specializzate. I vigili del fuoco del comando di Como sono stati i primi a intervenire sul posto, collaborando con le squadre SAF, ovvero le unità dedicate agli interventi speleo-alpino-fluviali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Soccorso tecnico a Como: escursionista ferita nella Salita San Donato

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