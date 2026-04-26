Nella zona tra Val Trompia, Sabbia e Camonica, il settore produttivo resta attivo, ma si osservano squilibri demografici e territoriali significativi. La presenza di molti operai si scontra con una diminuzione consistente delle nascite e della crescita della popolazione giovanile. Questo scenario evidenzia la necessità di interventi che migliorino le condizioni per attrarre nuovi lavoratori e favorire il ricambio generazionale, preservando le caratteristiche distintive di ogni area.

Brescia, 26 aprile 2026 – Un sistema ancora fortemente produttivo ma attraversato da profondi squilibri demografici e territoriali, che necessita di politiche per rafforzare l’attrattività, sostenere il ricambio generazionale e valorizzare le specificità locali. Questo in sintesi ciò che emerge dal rapporto dedicato alle aree montane della provincia di Brescia, elaborato dal Cresme per la Fondazione Campus Edilizia Brescia Ets, presentato agli Amministratori locali di Val Trompia, Val Sabbia e Val Camonica. Carta d'identità . Le tre valli raggruppano ottantatrè comuni su 205 dell’intera provincia bresciana, distribuiti su ampie superfici montane e caratterizzati da una densità media significativamente inferiore rispetto al resto della provincia.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Tra vocazioni e fragilità: fra Val Trompia, Sabbia e Camonica “tanti operai e pochi figli”

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