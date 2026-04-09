Scavi illeciti maxi multa a una cava in Val Camonica

In Val Camonica, i militari hanno scoperto irregolarità nella gestione di una cava di calcare e carbonati, situata nel comune di Ossimo. Durante un'operazione, sono stati individuati scavi illeciti e violazioni delle normative di settore. È stata applicata una multa di grande entità alla responsabile attività estrattiva. L'intervento ha coinvolto l'analisi di documenti e controlli sul campo, portando alla scoperta di pratiche non conformi alle leggi vigenti.

In una recente operazione condotta nel comune di Ossimo, i militari hanno accertato significative irregolarità nella gestione di un sito estrattivo di calcare e carbonati. Un milione e mezzo di multa la sanzione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Scavi illeciti, maxi multa a una cava in Val Camonica Pioltello, irregolarità e illeciti amministrativi: maxi-multa e sospensione dell’attività per un ristorante etnicoPioltello (Milano), 28 marzo 2026 – Continuano i servizi straordinari di controllo degli esercizi commerciali dei carabinieri di Pioltello che, con... I gestori “furbetti” di B&B e alberghi tra il Garda e la Val Camonica: scoperti sette evasoriBrescia, 1 marzo 2026 – Oltre 750mila euro di tasse sottratte al Fisco in pochi anni da sette evasori totali.