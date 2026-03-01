Sette gestori di B&B e alberghi tra il Garda e la Val Camonica sono stati scoperti per aver sottratto oltre 750mila euro di tasse al Fisco negli ultimi anni. Le autorità hanno identificato le irregolarità durante controlli mirati, portando alla luce pratiche di evasione fiscale. Le operazioni sono state condotte dalle forze dell’ordine, che hanno portato alla denuncia dei responsabili.

Brescia, 1 marzo 2026 – Oltre 750mila euro di tasse sottratte al Fisco in pochi anni da sette evasori totali. È lo scenario scoperto dalla guardia di finanza nell’ambito di un’attività di monitoraggio dei gestori di case vacanze, bed & breakfast e alberghi in provincia di Brescia. I finanzieri, con l’obiettivo di contrastare i fenomeni dell’abusivismo ricettivo e degli affitti in nero, hanno scandagliato a fondo una varietà di esercizi di settore negli ultimi cinque anni, ricostruendo i flussi finanziari e i redditi prodotti dagli stessi soprattutto durante i periodi di massima affluenza. Nel mirino, soprattutto, sono finite le zone ad alto tasso di turisti in alta stagione, dalla città alle principali località dei laghi, sul Garda, e di montagna, in Valcamonica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - I gestori “furbetti” di B&B e alberghi tra il Garda e la Val Camonica: scoperti sette evasori

