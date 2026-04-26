A Sorrento, su Rai 1, Roberta Valente si occupa di questioni legate a testamenti e tutela di un minore. La narrazione si sviluppa tra la gestione di una Fiat 500 d'epoca e la tutela di un orfano, creando un intreccio tra aspetti legali e storie personali. La puntata si concentra su questioni di diritto e sulla cura di un minore in un contesto che unisce passato e presente.

? Cosa sapere Roberta Valente affronta casi testamentari e tutela di Filippo a Sorrento su Rai 1.. La trama intreccia la gestione di un'auto d'epoca con la tutela di un orfano.. Domenica 26 aprile 2026, alle ore 21:30 su Rai 1, la terza puntata della serie Roberta Valente – Notaio in Sorrento mette in scena il delicato equilibrio tra obblighi legali e cura del cuore umano. La narrazione diretta da Vincenzo Pirozzi si apre con due vicende che toccano le corde più profonde del sentire comune. Da un lato, una vecchia Fiat 500 diventa il perno di un lascito testamentario enigmatico legato a una benefattrice scomparsa in una casa di riposo; dall’altro, lo Studio Notarile deve decidere quale sia la dimora più adatta per Filippo, un ragazzo con sindrome di Down rimasto orfano e capace di incantare chiunque incontri.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tra una Fiat 500 e un orfano: il cuore di Roberta Valente a Sorrento

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