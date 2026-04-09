Maria Vera Ratti si appresta a interpretare il ruolo di protagonista nella nuova serie televisiva ambientata a Sorrento, intitolata

Maria Vera Ratti debutterà come protagonista della nuova serie Roberta Valente – Notaio in Sorrento, che arriverà su Rai 1 a partire dal 12 aprile. Il progetto, frutto della collaborazione tra Rai Fiction e Rodeo Drive, vedrà l’attrice interpretare una professionista dal temperamento complesso in una storia di quattro serate. L’appuntamento domenicale riempirà il vuoto lasciato dalla conclusione della quinta stagione di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore. In questo scenario torna a essere protagonista Alessio Lapice, che dopo l’uscita di scena del suo personaggio Calogiuri, sarà coprotagonista della nuova produzione insieme a Ratti. La trama si concentra su Roberta, una donna segnata da un passato doloroso per via della perdita precoce dei genitori. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roberta Valente: tra segreti e passioni, il debutto a Sorrento

Sorrento set per la nuova serie Roberta Valente, nuova eroina della tv. La parola agli attoriRoberta Valente – Notaio in Sorrento, nuova fiction Rai in quattro serate, debutta domenica 12 aprile in prima visione su Rai 1.

Roberta Valente, uno spigoloso Notaio arriva nella domenica sera di Rai 1La quinta stagione di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore è terminata con la delusione di quella parte di pubblico che avrebbe voluto rivedere in...

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Sorrento set per la nuova serie Roberta Valente, nuova eroina della tv. La parola agli attoriMaria Vera Ratti, Alessio Lapice e il cast raccontano personaggi, storie e retroscena della miniserie su Rai1 dal 12 aprile, girata tra la penisola sorrentina e la Costiera, tra casi notarili, relazio ... napolitoday.it

Roberta Valente. Notaio in Sorrento: la nuova fiction RaiLa nuova fiction Rai Roberta Valente. Notaio in Sorrento porta in TV una protagonista femminile forte tra casi legali, segreti e vita privata. libreriamo.it

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Roberta Valente, uno spigoloso Notaio arriva nella domenica sera di Rai 1 La serie, ambientata a Sorrento, vede nel cast Maria Vera Ratti, Alessio Lapice e Erasmo Genzini. Ecco la trama x.com