Tra regia e mistero | il segreto di un producer dopo la pre-morte

Quarant’anni fa, a Napoli, il producer Sal Sparace ha vissuto un episodio di pre-morte che ha suscitato grande attenzione. La sua esperienza è stata raccontata in diverse interviste e si è fatta spazio nel dibattito pubblico sul tema. Sparace ha riferito di aver avuto un grave problema di salute che lo ha portato a un intervento di emergenza e, successivamente, a un lungo percorso di recupero.

? Cosa sapere Il producer Sal Sparace ha vissuto un'esperienza di pre-morte a Napoli quarant'anni fa.. L'evento ha trasformato la carriera tecnica del professionista in un percorso di guida spirituale.. A Londra, il producer televisivo Sal Sparace convive da quarant’anni con una ferita spirituale aperta durante un’esperienza di pre-morte avvenuta a Napoli quando aveva vent’anni. Il professionista della produzione internazionale, oggi impegnato in grandi studi tecnici britannici, porta con sé il peso di un ritorno parziale alla vita. Quella notte napoletana, causata da una stanchezza estrema dopo quattro giorni consecutivi senza riposo, ha trasformato un giovane genio dell’elettronica in un uomo capace di percepire l’irrazionale tra le pieghe della tecnica professionale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tra regia e mistero: il segreto di un producer dopo la pre-morte Notizie correlate Il legame mistico tra Santa Caterina e Sant’Agnese: il mistero del bacio dopo la morteC’è un’unione spirituale tra la Patrona d’Italia e la giovane badessa di Montepulciano. 2Pac: “All Eyez on Me”, trent’anni dopo un album simbolo tra genio, libertà e un mistero sulla sua morte.Il 13 febbraio 1996 usciva "All Eyez on Me", l'ultimo album in studio di Tupac Shakur, un lavoro che avrebbe segnato un punto di svolta nella storia... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Mistero tra le righe al Teatro Anfitrione; Nel gioco sospeso dei sentimenti, le passioni del moralista Marivaux; Torna Veneto spettacoli di mistero, la rassegna che celebra segreti e leggende; Tra Napoli e Londra, Marianna Iannaccone, studiosa e scopritrice, illumina il mistero di Shakespeare. Tra mistero e teatro: a Mazzè la presentazione del nuovo romanzo di Danilo AlbertoUn viaggio tra parole, enigmi e atmosfere sospese nel tempo. Sarà la cornice di Villa Occhetti a Mazzè a ospitare la presentazione dell’ultima opera di Danilo Alberto, all’interno dell’evento Un ... giornalelavoce.it 10 fiction investigative su Mediaset Infinity tra crime e misteri, da Vanina a Rosy AbateLe migliori fiction investigative su Mediaset Infinity: 10 serie crime tra misteri, segreti e indagini. Da Vanina - Un vicequestore a Catania a Rosy Abate, cosa guardare e perché. movieplayer.it Che regia fantastica quella di Aria Pulita #netweek - facebook.com facebook In "La derniére lettre", con una regia molto sobria, segnata dal bianco e nero e dalla dialettica tra luce e ombra, Wiseman ci riporta nell’orrore della shoah, in una dimensione claustrofobica e senza via di scampo. Nella notte di sabato #25aprile a #FuoriOrario x.com