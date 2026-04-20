Recentemente si è diffusa la notizia di un episodio che coinvolge due figure religiose venerati in Italia: si parla di un incontro avvenuto dopo la morte tra Santa Caterina da Siena e Santa Agnese. Secondo quanto riferito, le due figure avrebbero avuto un contatto in forma di bacio, considerato prodigioso e misterioso, e legato a un’unione spirituale tra le due. La vicenda è al centro di discussioni e analisi da parte di studiosi e devoti.

C’è un’unione spirituale tra la Patrona d’Italia e la giovane badessa di Montepulciano. Scopriamo la storia del misterioso incontro tra Santa Caterina da Siena e Santa Agnese, avvenuto in modo prodigioso dopo la morte. Ci sono storie di legami così profondi che non hanno bisogno della contemporaneità per esistere. Quella tra Santa Caterina da Siena e Sant’Agnese di Montepulciano è una di questi: un’amicizia spirituale e mistica che ha unito due delle figure più straordinarie dell’ordine domenicano, nonostante Agnese fosse tornata alla Casa del Padre trent’anni prima della nascita di Caterina. Nonostante Sant’Agnese fosse tornata alla Casa del Padre nel 1317, esattamente trent’anni prima della nascita di Santa Caterina, avvenuta nel 1347.🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Il legame mistico tra Santa Caterina e Sant’Agnese: il mistero del bacio dopo la morte

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