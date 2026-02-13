2Pac | All Eyez on Me trent’anni dopo un album simbolo tra genio libertà e un mistero sulla sua morte

Trent’anni dopo la pubblicazione di “All Eyez on Me”, il leggendario album di 2Pac continua a suscitare emozioni e discussioni, soprattutto perché ancora oggi rimane avvolto nel mistero sulla sua morte. La tracklist, ricca di brani che parlano di libertà e ribellione, si distingue per la sua carica di energia e autenticità, lasciando un segno indelebile nel panorama musicale.

Trent'anni di "All Eyez on Me": l'ultimo sguardo di 2Pac, tra genio, controversie e un mistero irrisolto. Il 13 febbraio 1996 usciva "All Eyez on Me", l'ultimo album in studio di Tupac Shakur, un lavoro che avrebbe segnato un punto di svolta nella storia dell'hip hop e che, a distanza di trent'anni, continua a risuonare con la forza di un testamento artistico. Realizzato in un periodo di profonda trasformazione personale e professionale, questo doppio album rappresenta l'apice di una carriera spezzata pochi mesi dopo da una tragica e irrisolta sparatoria a Las Vegas. Un'opera che ha ridefinito i confini del genere, anticipando la formula del doppio album mainstream e consacrando 2Pac come una leggenda immortale.