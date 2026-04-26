Tra Milan e Juventus vince la noia | zero gol e zero spettacolo al Meazza

Nel match tra Milan e Juventus disputato al Meazza, nessuna rete è stata segnata e le azioni più rilevanti sono state poche. La partita, valida per la 34ª giornata di Serie A, ha visto le due squadre confrontarsi senza riuscire a creare occasioni pericolose o momenti di spettacolo. La sfida si è conclusa senza gol, lasciando il pubblico del stadio senza le emozioni attese nel grande incontro tra le due formazioni.

La montagna ha partorito il proverbiale topolino. Il big match della 34a giornata della Serie A, nel quale Milan e Juventus si giocavano il terzo posto, tradisce le grandi aspettative del pubblico del Meazza, che ha visto pochissime occasioni ed ancora meno spettacolo. Alla fine più che la voglia di portarsi a casa tre punti pesanti ed inguaiare gli avversari, ha avuto la meglio la paura di prenderle. Le squadre di Allegri e Spalletti preferiscono non sbilanciarsi troppo e rimanere molto abbottonate, portandosi a casa un pareggio che, in fondo andava bene ad entrambe. Se i bianconeri possono recriminare qualcosa per il gol annullato a Thuram mentre i tifosi rossoneri rimpiangono la traversa colta da Saelemaekers, il risultato è in fondo il risultato più giusto.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Tra Milan e Juventus vince la noia: zero gol e zero spettacolo al Meazza Notizie correlate Il Milan beffato al Meazza da un gol controverso del Parma: l’Inter se ne vaDopo una partita passata ad assediare la porta del Parma, i rossoneri affondano sul secondo tiro in porta dei ducali. Caro Meazza, ma quanto mi costi? Per Milan-Juventus un biglietto in curva vale 144 euro: proteste sui social e tagliandi invendutiMilano, 24 aprile 2026 – Centoquaranta euro per una curva, duecentocinquantasette se si sceglie un biglietto al primo anello arancio. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Serie A | Dove vedere Milan-Juventus; Serie A, oggi Milan-Juve: orario, probabili formazioni e dove vederla; Milan-Juventus, le probabili formazioni della partita di Serie A; Milan-Juve: Sky, Dazn o NOW? Dove vederla in tv e in streaming. Tra Milan e Juve vince la paura di perdere, pari senza reti a San Siro nella sfida con vista ChampionsMilan-Juventus finisce 0-0 a San Siro: poche occasioni, tanta prudenza e un punto che pesa nella corsa Champions ... fanpage.it Milan e Juve non si fanno male, finisce senza reti a San SiroIl Milan ha vinto l'ultima partita di Serie A 1-0 in trasferta contro l'Hellas Verona.L'ultima partita di campionato della Juventus ha visto la squadra trionfare 2-0 contro il Bologna in casa, così da ... ansa.it Le pagelle e le spiegazioni dei voti di Riccardo Trevisani per il Big match tra Milan e Juventus terminato per 0-0 - facebook.com facebook Le due sfide stagionali tra Milan e Juventus sono finite entrambe senza gol: non era mai successo nella storia della Serie A x.com