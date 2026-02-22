Il Milan beffato al Meazza da un gol controverso del Parma | l’Inter se ne va
Il Milan ha perso contro il Parma a causa di un gol contestato nei minuti finali. Il risultato sorprende, considerando la serie positiva dei rossoneri. La partita si è decisa in modo inaspettato, con il gol che ha suscitato discussioni tra i tifosi. I giocatori del Milan hanno protestato con veemenza, ma l’arbitro ha confermato la rete. Il match si è concluso con questa decisione, lasciando aperta la domanda sulle decisioni arbitrali.
Alzi la mano chi si sarebbe aspettato che la lunga striscia di risultati utili consecutivi del Milan si sarebbe fermata proprio contro il Parma. I rossoneri dello squalificato Allegri incassano la seconda sconfitta in campionato della stagione ma le conseguenze sul morale del Diavolo potrebbero essere devastanti. Dopo una partita passata costantemente in attacco, sfiorando più volte la rete del vantaggio, il Milan è affondato dalla prima rete in Serie A di Mariano Troilo sull’ unico tiro nello specchio della porta degli emiliani. Il controllo del Var ritiene regolare l’azione dell’argentino che, però, sembrava aver messo le mani sulle spalle di Bartesaghi prima di colpire di testa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Addio Inter, se ne va da De Rossi: dai nerazzurri al Genoa
Prima pagina Gazzetta dello Sport: "L'Inter se ne va. Il Milan prova a tenere vivo il campionato"
