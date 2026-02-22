Il Milan beffato al Meazza da un gol controverso del Parma | l’Inter se ne va

Il Milan ha perso contro il Parma a causa di un gol contestato nei minuti finali. Il risultato sorprende, considerando la serie positiva dei rossoneri. La partita si è decisa in modo inaspettato, con il gol che ha suscitato discussioni tra i tifosi. I giocatori del Milan hanno protestato con veemenza, ma l’arbitro ha confermato la rete. Il match si è concluso con questa decisione, lasciando aperta la domanda sulle decisioni arbitrali.