Serie A tra Milan e Juve vince ancora la noia ma la Champions è più vicina

Nel campionato di Serie A, Milan e Juventus continuano a pareggiare senza segnare gol, registrando il quarto risultato di questo tipo nelle ultime cinque partite. Nonostante la mancanza di reti, entrambe le squadre si avvicinano alla qualificazione alla prossima Champions League, facendo passi avanti in classifica. La sfida tra le due formazioni si limita a un punteggio invariato, ma il cammino verso l’obiettivo europeo procede senza soste.

Tra Milan e Juventus vince ancora la noia. Con il quarto 0-0 nelle ultime cinque partite i rossoneri e i bianconeri fanno comunque un passo avanti importante per la qualificazione alla prossima Champions League. Il Milan dell'ex Allegri scivola al terzo posto in classifica con 67 punti, a -2 dal Napoli e a -12 dall'Inter che nel prossimo weekend potrebbe laurearsi campione d'Italia anche senza giocare se azzurri e rossoneri non vinceranno. La Juventus di Spalletti difende invece il suo quarto posto con 64 punti, 3 in più della coppia Como-Roma. L'obiettivo non è ancora raggiunto per entrambe, perché lariani e giallorossi non molleranno fino all'ultimo e ci sarà quindi da lottare.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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