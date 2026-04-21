infortunati juve le condizioni di holm e vlahovic in vista della sfida di domenica con il milan a san siro

Due giocatori della Juventus sono ancora in fase di recupero prima della partita di domenica contro il Milan a San Siro. Uno di loro ha subito un infortunio muscolare, mentre l’altro sta seguendo un percorso di riabilitazione dopo un problema alla gamba. Le loro condizioni sono monitorate dallo staff medico e non è ancora chiaro se saranno disponibili per l’incontro. La squadra si prepara infatti a affrontare la sfida senza alcuni titolari.

di Angelo Ciarletta Infortunati Juve, ecco le novità sulle condizioni fisiche di Holm e Vlahovic in vista della sfida di domenica sera con il Milan a San Siro. La Juve prepara la sfida contro il Milan con una conta dei presenti sempre più complessa. Secondo quanto riferito da Tuttosport, Emil Holm è alle prese con un sovraccarico al polpaccio. CONTINASSA JUVE LIVE Gli esami hanno escluso lesioni muscolari, ma lo svedese resta in dubbio per San Siro. Luciano Spalletti spera di recuperarlo poiché lo considera funzionale al gioco, molto di più rispetto a Joao Mario, passato proprio al Bologna nello scambio con lo stesso Holm. Le notizie peggiori riguardano l’attacco.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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