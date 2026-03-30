Sabato 28 marzo 2026, il Palazzetto dello Sport dell’EUR ha ospitato il primo raduno indoor di “Operazione Nostalgia”, con una presenza di oltre diecimila persone. La partita tra Inter e Roma si è disputata allo stadio San Siro, dove l’ex giocatore, ora commentatore, ha dichiarato che si deve affrontare senza paura e con l’obiettivo di conquistare punti in Champions League.

Sabato 28 marzo 2026 il Palazzo dello Sport dell’EUR ha vissuto una serata con oltre diecimila spettatori, che hanno assistito al primo raduno indoor di “Operazione Nostalgia”. Il triangolare tra ex campioni che riporta sotto i riflettori il calcio degli anni Novanta e Duemila. Sul campo c’era anche Francesco Totti. A margine dell’evento, l’ex capitano giallorosso non ha nascosto la propria emozione. “Questa è una serata perfetta”, ha detto l’ex capitano. “33 anni fa ho realizzato il mio sogno di esordire con la squadra del mio cuore. Stasera è stato come rivivere tutto”. Niente paura a San Siro, solo coraggio. Ma il Capitano, anche a 50 anni suonati, ha la testa alla Roma. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Inter-Roma, Totti: “A San Siro senza paura. Bisogna fare punti Champions”

Articoli correlati

Totti spiega: “L’Inter ha l’obbligo di vincere per lo Scudetto, ma la Roma non deve avere paura a San Siro”di Redazione Inter News 24Totti presenta la supersfida contro l’Inter e avverte la società giallorossa sul futuro di Paulo Dybala nel prossimo...

Leggi anche: Inter-Arsenal, notte Champions a San Siro: punti pesanti in palio

Tutto quello che riguarda Inter Roma Totti A San Siro senza paura...

Temi più discussi: Totti: Per la Roma è difficile a San Siro: l'Inter deve vincere il campionato; Totti: Roma, a San Siro con l’Inter sarà difficile. Bisogna giocarsela a viso aperto; Totti: Contro l’Inter sarà dura. Se Dybala va via spero venga rimpiazzato; Dzeko è lo specchio degli ultimi 10 anni di calcio italiano. E ora ce lo troviamo contro.

Inter-Roma, Totti mette pressione ai nerazzurri: Deve vincereAd una settimana dall'attesissimo Inter-Roma, Francesco Totti averte i nerazzurri, spiegando come non possano più commettere passi falsi. spaziointer.it

Totti: Roma, a San Siro con l’Inter sarà difficile. Bisogna giocarsela a viso apertoIntervistato da Sport Mediaset a margine dell'ultimo evento di Serie A - Operazione Nostalgia, Francesco Totti ha parlato anche di Inter-Roma ... msn.com

Bruttissima tegola per Gasperini: in Inter-Roma (e varie altre partite) non avrà uno dei suoi giocatori più importanti, il brasiliano Wesley - facebook.com facebook

#Aldair: " #Roma, la #Champions non dipende dalla partita con l' #Inter. Nerazzurri più forti" x.com