Il 25 aprile, giorno di celebrazione e memoria, porta al Borgo si anima con musica, colori e un pranzo popolare che richiama molti abitanti del quartiere. La giornata si svolge tra momenti di allegria e consapevolezza, con un evento che nel tempo è diventato un punto di riferimento per la comunità locale. La festa rappresenta un’occasione per ricordare e condividere insieme valori di libertà e appartenenza.

Il 25 aprile è giornata di festa, di allegria, di consapevolezza, di ricordo. È uno dei momenti più importanti per Porta al Borgo, che si riempie di musica, colori e buon cibo in occasione del pranzo popolare, diventato nel corso degli anni un appuntamento fisso per il quartiere. Un’occasione per celebrare tutti insieme ciò che "definisce il 25 aprile pistoiese" come commenta la presidente Arci Silvia Bini. "In quest’occasione tante persone si incontrano e rivivono quella gioia e quell’entusiasmo che vennero vissuti da chi quel 25 aprile del 1945 partecipò alla Liberazione del nostro paese, scendendo in strada e riprendendosi il proprio paese.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tra memoria e comunità. Tutti in Porta al Borgo: "La libertà non è scontata"

Notizie correlate

La cura come responsabilità collettiva: in Carnia una rassegna tra memoria e comunitàPrendersi cura non significa soltanto assistere chi è in difficoltà: vuol dire anche riconoscere il valore delle relazioni, dare attenzione ai luoghi...

Levanto, il 25 aprile tra fede e musica: la memoria che unisce il borgoLa comunità di Levanto si prepara a onorare la memoria storica del Paese con una serie di momenti commemorativi previsti per sabato 25 aprile.

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Tra memoria e comunità. Tutti in Porta al Borgo: La libertà non è scontata; 25 Aprile: Gubbio rinnova la memoria tra commemorazione istituzionale e partecipazione della comunità; Benvenuti a Castel San Giorgio, il film tra memoria e identità; Cipro Nord, viaggio tra i cristiani maroniti tra memoria ferita e resistenza. Per favore, ricordatevi di noi.

Tra memoria e comunità. Tutti in Porta al Borgo: La libertà non è scontataStorie familiari di resistenza e riconoscimento del contributo femminile. Le nuove generazioni pistoiesi attente e impegnate: le testimonianze. lanazione.it

Toano celebra la Liberazione tra memoria, impegno e comunitàNel giorno della Festa della Liberazione, oggi, 25 aprile, la comunità toanese si riunisce per rendere omaggio alle donne e agli uomini che, con coraggio ... redacon.it

Ciao a tutti, mi sapreste consigliare le vostre top 2 mete in Europa (Italia esclusa) per un road trip di 5/6 notti a ottobre/Novembre e lo stesso ma per Aprile/Maggio Quindi in totale 4 mete - facebook.com facebook

Per tutti, ma non di tutti. Viva il 25 aprile! x.com