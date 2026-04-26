Tra il Segno e il Sogno concerto per pianoforte di William Greco al Museo Diocesano di Nardò

Il 26 aprile, nella cappella “San Filippo Neri” del Museo Diocesano di Nardò, si è tenuto il concerto per pianoforte intitolato “Tra il Segno e il Sogno”. L’evento fa parte della rassegna “Spiritus Mundi”, che comprende musica, teatro e conferenze. La serata ha visto la partecipazione del musicista William Greco, protagonista sul palco con le sue esecuzioni. La rassegna si svolge regolarmente nella sede del museo.

NARDO’ – Ancora un appuntamento targato "Spiritus Mundi", la rassegna di musica, teatro e conferenze, che si svolge nella cappella “San Filippo Neri” del Museo Diocesano di Nardò e che questa domenica, 26 aprile, propone “Tra il Segno e il Sogno”, un concerto per pianoforte di William Greco.Il.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate L'Orchestra al pianoforte da Liszt a Stravinsky - Concerto per pianoforte di Giovanni BertolazziScherzi a Parte, le pagelle: il santino a Samira (5), Bisciglia scapoccia in psichiatria (8), Ermal Meta litiga in pugliese (9) Ti aspettiamo sabato... Leggi anche: Al MArRC presentato il restauro del dipinto "La visione di San Prospero" ora restituito al Museo diocesano Contenuti utili per approfondire Si parla di: Tra il Segno e il Sogno, concerto per pianoforte di William Greco al Museo Diocesano di Nardò. DOMANI - Tra il Segno e il Sogno. Concerto per pianoforte di William GrecoSpiritus Mundi, la rassegna di musica, teatro e conferenze, nella Cappella San Filippo Neri del Mu.Di.Na., il Museo Diocesano di Nardò, propone Tra il Segno e il Sogno Concerto per pianoforte di ... portadimare.it Nardò, tra il Segno e il Sogno Concerto per pianoforte di William Grecoper titoli ed esami, dal 2024 è titolare della cattedra di Pianoforte al Conservatorio Nino Rota di Monopoli. corrieresalentino.it