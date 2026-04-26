Le elezioni amministrative si avvicinano, con i comizi programmati per il 24 e 25 maggio. Tra i candidati ci sono anche i nomi di Berdini, Galasso e Marconi, che si aggiungono alle altre candidature. Tre liste civiche si presentano in questa tornata elettorale, ampliando così il panorama politico locale. La campagna elettorale si concentra sui diversi rappresentanti che si sfideranno alle urne nelle prossime settimane.

Si amplia il quadro delle candidature per le elezioni amministrative in vista del voto del 24 e 25 maggio: tre liste civiche a sidarsi. Oltre al sindaco uscente Vincenzo Berdini ci saranno suo ex vice Giuseppe Galasso e il giornalista Paolo Marconi. Al centro della rottura tra Berdini e Galasso, la lottizzazione Siri, vale a dire l’area contigua al nuovo polo scolastico (in cantiere con scadenza 30 giugno 2026) dove è prevista la realizzazione di sei palazzine. La formalizzazione dell’annunciata astensione del sindaco dalla trattazione in Giunta dell’atto relativo all’approvazione della lottizzazione, ha spinto Galasso alle dimissioni e a sollevare il groviglio del presunto conflitto d’interessi del primo cittadino, legato all’attività imprenditoriale nel settore edile di suo figlio.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tra Berdini e Galasso c’è anche Marconi

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