Il divulgatore televisivo ha espresso critiche nei confronti della caccia, sostenendo che i cacciatori privilegino l’uccisione rispetto alla relazione con la natura. Ha inoltre commentato la proposta di riforma del settore, sottolineando come questa attività venga spesso vista come una pratica che si concentra più sulla caccia stessa che sulla tutela ambientale o sul valore sociale della natura. La sua posizione ha suscitato un acceso dibattito pubblico.

Il divulgatore televisivo Mario Tozzi ha scatenato una violenta polemica colpendo duramente il mondo venatorio e la proposta di riforma della caccia, accusando i praticanti di dare priorità all’atto dell’uccisione rispetto alla dimensione contemplativa e sociale della natura. Le sue dichiarazioni arrivano in un momento di massima tensione politica per la modifica delle norme che regolano l’attività, un tema che tocca da vicino la gestione dei territori rurali e la sicurezza di chi frequenta le campagne. L’attacco frontale di Tozzi sulla filosofia venatoria. Non si è trattato di un semplice commento ambientale, ma di un colpo diretto alla mentalità di chi pratica la caccia.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tozzi attacca la caccia: “Preferiscono uccidere alla natura

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