Tour dell' olio yoga tra gli olivi e tante attività per il primo maggio

Per il Primo Maggio, le Tenute Parco Piccolo di Carovigno propongono una giornata dedicata alla natura, con un percorso guidato tra gli olivi dedicato alla produzione dell’olio. Durante l’evento, sono previste sessioni di yoga all’aperto tra gli alberi e attività di intrattenimento per bambini. L’iniziativa si svolge nella zona di Brindisi, offrendo agli ospiti l’opportunità di scoprire le attività agricole e partecipare a momenti di relax all’aria aperta.

BRINDISI - In occasione del Primo Maggio, le Tenute Parco Piccolo di Carovigno organizzano una nuova giornata in natura con tour dell’olio, yoga tra gli olivi e animazione per bambini.Si inizia alle ore 11 con la passeggiata in oliveto e l’assaggio guidato dell’olio extra vergine per grandi e.🔗 Leggi su Brindisireport.it

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